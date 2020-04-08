Правительство рассмотрит облегченные условия пожертвований в кризисной ситуации

В четверг, 9 апреля, Кабинет министров на внеочередном заседании рассмотрит облегченные условия пожертвований в кризисной ситуации.

Министерство финансов внесло на рассмотрение в правительство поправки к закону "О мерах по предотвращению и преодолению угрозы для государства в связи с распространением Covid-19".

Законопроект предусматривает изменения в уплате подоходного налога с предприятий при осуществлении пожертвований. В результате планируется облегчить привлечение пожертвований для различных социальных групп и предприятий, участвующих в преодолении последствий Covid-19, уменьшив налоговое бремя для жертвователей.

"В условиях чрезвычайного положения предприятия участвуют в социальной поддержке конкретных групп, которых коснулся кризис, например, обеспечивают компьютерами и другими смарт-устройствами школы, передают дезинфицирующие средства медицинским учреждениям, привозят кофе и обеды медикам и т.д. Для предприятий, которые оказывают такую помощь, эти расходы не связаны с хозяйственной деятельностью, что увеличивает их облагаемый доход", — отмечает Минфин.

Чтобы не создавать дополнительную налоговую нагрузку на предприятия, которые активно оказывают поддержку в условиях чрезвычайной ситуации, в законе планируется определить, что публичная благотворительность предприятия в пользу другого предприятия (а далее и физических лиц) или организации, которая обеспечивает поддержку определенным социальным группам, будет считаться расходами хозяйственной деятельности предприятия.

Изменения предусматривают, в облагаемую подоходным налогом базу со дня объявления чрезвычайного положения до 31 декабря 2020 года не будут включаться расходы предприятий, оказывающих такую поддержку затронутым кризисом социальным группам, предприятиям и обществам, если публично обнародована модель поддержки, например, соответствующая информация прозвучала на радио и телевидении или размещена на сайте предприятия.

Также поправки предусматривают, что получатель такой поддержки не должен быть связан с налогоплательщиком, а данные о получателе и сумме поддержки подаются в Службу государственных доходов вместе с декларацией за последний месяц отчетного года.