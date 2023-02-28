Правительство рассмотрит предложения Сейма и министерств к законопроекту государственного бюджета

Сегодня правительство планирует рассмотреть представленные Сеймом и министерствами предложения к проекту бюджета на 2023 год.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Подготовленный Кабинетом министров проект протокольного решения предусматривает, что при рассмотрении в Сейме во втором чтении планируется поддержать поправки в закон об образовании, закон о социальных услугах и социальной помощи, закон о защите прав детей, закон о государственных социальных пособиях и закон о государственных пенсиях. Также планируется поддержать поправки в закон о дорожном движении, закон о социальной безопасности, закон об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также закон о гражданской обороне и ликвидации последствий стихийных бедствий.

При этом предполагается, что не будут поддержаны поправки к закону о загрязнении.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил 27 февраля после заседания коалиции, что Кабинет министров не поддержит представленные депутатами Сейма предложения по государственному бюджету на 2023 год до окончательного чтения.

Министерства представили около 20 технических предложений, которые, как ожидается, будут поддержаны правительством. В свою очередь, предложения депутатов Сейма не будут поддержаны правительством.

Как сообщалось, Сейм концептуально поддержал проект государственного бюджета, в котором доходы консолидированного государственного бюджета на 2023 год запланированы в размере 12,721 млрд евро, а расходы — 14,673 млрд евро. По сравнению с бюджетом 2022 года в 2023 году ожидается увеличение доходов на 2,025 млрд евро и увеличение расходов на 2,233 млрд евро.

В окончательном чтении рассмотреть проект государственного бюджета на 2023 год в Сейме предполагается 8 марта, что обеспечит его вступление в силу с 1 апреля, ранее пояснил глава Бюджетной комиссии Янис Рейрс.