Правительство рассмотрит проект, разработанный в ответ на предложение Муйжниекса

Во вторник, 14 января, правительство рассмотрит проект Министерства образования и науки (МОН), разработанный в ответ на мировое соглашение, предложенное неутвержденным в должности ректора Латвийского университета (ЛУ) Индрикисом Муйжниексом.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш издал резолюцию, согласно которой министр образования и науки Илга Шуплинска должна ознакомиться с поданным Муйжниексом проектом административного договора и подготовить ответный проект, который до 8 января необходимо подать в Государственную канцелярию, чтобы его можно было рассмотреть на заседании Кабинета министров 14 января.

12 декабря Муйжниекс отправил свое предложение мирового соглашения МОН и правительству, а 3 января — Административному районному суду.

По словам Муйжниекса, с момента отправки мирового соглашения никакой коммуникации с МОН у него не было.

Как сообщалось, ЛУ также направил премьер-министру Кришьянису Кариньшу предложение о мировом соглашении по делу Муйжниекса с просьбой признать результаты выборов ректора и утвердить Муйжниекса в должности.

По словам проректора ЛУ Ины Друвиете, предложение ЛУ о мировом соглашении предусматривает, что, если правительство признает отказ утверждать Муйжниекса в должности недействительным и утвердит его в должности ректора, университет и сам Муйжниекс отзовут свои судебные иски, отказавшись от получения каких-либо компенсаций.

Проректор подчеркнула, что такой выход из сложившейся ситуации поможет вернуться к стабильности, которая будет способствовать повышению качества высшего образования.