Правительство рассмотрит вопрос о чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе

С учетом быстрого роста нелегальной миграции правительство сегодня рассмотрит вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе.

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Соответствующее предложение на рассмотрение правительства внесла министр внутренних дел Мария Голубева.

В случае объявления Кабинетом министров чрезвычайной ситуации она будет введена на части территории Аугшдаугавского и Краславского краев, а полномочия Государственной пограничной охраны (ГПО) будут расширены.

В Министерстве внутренних дел отметили, что правительство Литвы ввело особый режим охраны границы, в результате чего за последние дни нелегальные мигранты с территории Белоруссии все чаще пытаются пересечь границы Латвии и Польши.

Как сообщалось ранее, за четыре дня за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержано уже 218 человек.

ГПО работает в режиме повышенной готовности, чтобы реагировать на попытки незаконного пересечения границы Латвии.

С учетом ситуации в Литве, а также приняв в внимание возросшие риски на латвийско-белорусской границе, латвийские власти для охраны границы ввели усиленный надзор и мобилизовали ресурсы ГПО и армии. Поддержка оказывается и со стороны Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.