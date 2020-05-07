Правительство установило 30 июня как конечный срок периода простоя, поддержав предложение Министерства культуры.

Как пояснили в Минкульте, правила правительства о пособии за простой для самозанятых лиц, пострадавших от распространения "Covid-19", предусматривают, что период простоя начинается 14 мая и длится не дольше, чем действует решение правительства о чрезвычайном положении.

Пособие за простой является краткосрочным решением для компенсации утраченных в период чрезвычайного положения доходов самозанятых лиц. С учетом того, что эпидемиологическая ситуация в Латвии не позволяет установить точный срок, до которого государству придется продлевать чрезвычайное положение, Минкульт предлагает установить 30 июня как конечный срок периода простоя.

Также в дальнейшем заявки на пособия за простой можно будет подать только за текущий месяц, а не за предыдущие месяцы. Изменения в правилах предусматривают сокращение срока подачи заявок на пособия — их можно будет подавать только за текущий календарный месяц. Как пояснили в Минэкономики, таким образом, за предыдущий месяц нельзя будет получить пособие. Например, если заявка на пособие подана в мае, его можно будет получить только за май, а не за предыдущие месяцы.

До среды Служба государственных доходов выплатила пособия за простой в размере 10,6 млн евро 31 488 работникам 5479 предприятий, а также 2068 самозанятым лицам.