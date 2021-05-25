Правительство установило ограничения на авиасообщение с Беларусью

Кабинет министров Латвии на сегодняшнем заседании решил установить для авиаперевозчиков, зарегистрированных в Белоруссии, ограничения на выдачу разрешений на полеты, на использование воздушного пространства Латвии и латвийских аэропортов.

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В Министерстве сообщения пояснили, что также ограничено право латвийских самолетов использовать воздушное пространство и аэропорты Беларуси. Решение вступает в силу немедленно.

Такие решения были приняты на заседании правительства в ответ на действия белорусских властей по перехвату и принудительной посадке гражданского пассажирского самолета европейской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. Решение принималось на основании информации, доступной органам авиационной безопасности и в ответ на инициативу МИД ЛР.

В постановлении правительства также оговаривается, что аэропорты Латвии не обслуживают самолеты других стран, которые используют воздушное пространство Беларуси на маршруте своего полета.

Это означает, что Министерство сообщения приостанавливает действие разрешения на полеты для белорусской авиакомпании "Белавиа" и не будет выдавать разрешения на нерегулярные полеты белорусским перевозчикам. Также будет приостановлено разрешение airBaltic на полеты в Минск.

Латвийское агентство гражданской авиации провело оценку риска для воздушного пространства Белоруссии и определило его небезопасное для полетов гражданской авиации.

Латвийским перевозчикам рекомендуется не использовать воздушное пространство Белоруссии.