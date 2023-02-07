Правительство утвердило госбюджет 2023 года с расходами в размере 14,7 млрд евро

Во вторник правительство утвердило проект закона "О государственном бюджете на 2023 год и бюджетных рамках на 2023, 2024 и 2025 годы", в котором поступления консолидированного государственного бюджета запланированы в размере 12,721 млрд евро, а расходы — в размере 14,673 млрд евро.

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По сравнению с бюджетом 2022 года в 2023 году ожидается увеличение поступлений на 2,025 млрд евро и увеличение расходов на 2,233 млрд евро.

Дефицит государственного бюджета 2023 года запланирован на уровне 1,95 млрд евро, или 4,6% валового внутреннего продукта (ВВП).

Максимальный потолок государственного долга установлен на уровне 19,2 млрд евро, или 45,6% ВВП.

Поступления в основной бюджет в 2023 году прогнозируются в размере 8,796 млрд евро, расходы — в размере 10,861 млрд евро (брутто). Увеличение расходов основного государственного бюджета по сравнению с 2022 годом составляет 1,564 млрд евро или 16,8%.

Увеличение расходов в размере 1,383 млрд евро предусмотрено для финансирования основных функций государства. Для реализации проектов и мер, софинансируемых ЕС и из другой иностранной финансовой помощи, планируется увеличение финансирования в размере 181,1 млн евро.

Поступления и расходы специального бюджета социального страхования прогнозируются на уровне 4,197 млрд евро и 4,083 млрд евро (брутто) соответственно. Увеличение расходов специального бюджета по сравнению с 2022 годом составит 697,9 млн евро или 20,6%.

Приоритетными направлениями среднесрочной бюджетной политики в этом году будут безопасность, образование, энергетика, конкурентоспособность, качество жизни, здоровье человека и общества.

В среднесрочной перспективе на приоритетное направление "Безопасность" запланировано дополнительное финансирование в размере более 1,1 млрд евро, в том числе вне фискального пространства на одноразовые инвестиции в укрепление органов государственной безопасности в этом году запланировано 354,1 млн евро (0,8% ВВП), в 2024 году — 384,5 млн евро (0,9% ВВП), у 2025 году — 350,6 млн евро (0,7% ВВП).

Основные статьи дополнительных расходов в 2023-2025 годах — это 600 млн евро на закупку систем противовоздушной обороны, 166,3 млн евро на закупку специальных пожарно-спасательных машин, 103,2 млн евро на строительство депо Государственной пожарно-спасательной службы — центров управления катастрофами и 77,6 млн евро на строительство инфраструктуры государственной границы.

77 млн евро запланировано на поддержку народа Украины и восстановления Украины, 40,1 млн евро — на повышение кибербезопасности, а также обеспечение населения основными промышленными товарами в случае угрозы государству, 19,3 млн евро — на обеспечение структурных подразделений Рижского регионального управления Госполиции соответствующими помещениям и надбавками за работу в праздничные дни.

Дополнительное финансирование в размере 62,3 млн евро предусмотрено для первоочередных мер в сфере внешней политики на 2023-2025 годы.

На приоритетное направление "Образование" в среднесрочной перспективе выделено финансирование в размере более 170 млн евро (45,1 млн евро в 2023 году, 60,3 млн евро — в 2024 году, 67 млн евро — в 2025 году). Финансирование предназначено в основном для высшего образования, науки и исследований, компенсации роста цен и развитие обучения естественным наукам.

Приоритетное направление "Энергетика" в основном финансируется за счет средств ЕС и Механизма восстановления и устойчивости, поэтому дополнительные инвестиции государственного бюджета относительно невелики. Значительная часть средств государственного бюджета, необходимых для этих нужд, покрывается за счет дивидендов АО "Latvenergo".

Приоритетное направление "Конкурентоспособность" связано с улучшениями во многих областях — политика финансового сектора, фискальная политика, подготовка государственного бюджета и финансовая система самоуправлений, налоговая политика и налоговое администрирование, государственное управление и инвестиции, деловая и инвестиционная среда, жилье, человеческий капитал и занятость, транспорт, сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство, региональное развитие, окружающая среда и дигитализация, политика регионального развития и др.

На это приоритетное направление в среднесрочной перспективе выделено дополнительное финансирование в размере 367 млн евро (в 2023 году — 71,2 млн евро, в 2024 году — 148,5 млн евро).

В целях реиндустриализации и обеспечения доступности финансов для компаний, планирующих реализацию крупных инвестиционных проектов, создан инвестиционный фонд, которому правительство выделит 10 млн евро в 2023 году и по 30 млн евро в 2024 и 2025 годах.

На приоритетное направление "Качество жизни, здоровье человека и населения" выделено дополнительное финансирование в размере более 600 млн евро (в 2023 году — 161,5 млн евро, в 2024 году — 223,2 млн евро, у 2025 году — 224,9 млн евро). Большая часть финансирования выделена на здравоохранение, далее следуют укрепление потенциала государственного управления и поддержка повышения минимального дохода.

Дополнительное финансирование в сфере здравоохранения выделено на оплату труда медицинского персонала — 166,2 млн евро. 110 млн евро будет направлено на улучшение медицинских услуг в области онкологии, 45 млн евро — на доступность медицинских услуг.