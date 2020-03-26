Правительство утвердило Муйжниекса в должности ректора ЛУ

В четверг правительство на удаленном внеочередном заседании без дискуссий утвердило Индрикиса Муйжниекса в должности ректора Латвийского университета (ЛУ).

В приказе говорится, что Муйжниекс 4 августа 2015 года был утвержден в должности ректора на первый четырехлетний срок, и, поскольку его срок в должности закончился, а в июне прошлого года Конституционное собрание университета повторно избрало его ректором ЛУ, Муйжниекса необходимо утвердить в этой должности на второй срок.

Как сообщалось, в конце августа прошлого года после долгой дискуссии правительство решило не утверждать Муйжниекса в должности ректора ЛУ, потому что, с точки зрения Министерства образования и науки, в процессе выборов ректора был нарушен порядок, предусмотренный законом о высших учебных заведениях и законом "О конституции Латвийского университета".

28 августа Муйжниекс, как физическое лицо, подал иск в суд, оспаривая неблагоприятное для него решение правительства, а 30 сентября Административный районный суд приостановил решение Кабинета министров о том, чтобы не утверждать его в должности ректора вуза.

В свою очередь 10 февраля этого года суд удовлетворил ходатайство Муйжниекса, объявил незаконным и отменил постановление Кабинета министров от 29 августа прошлого года о неутверждении Муйжниекса в должности ректора ЛУ.

Суд постановил, что Кабинет министров в течение трех недель со дня вступления решения в силу должен пересмотреть вопрос о назначении Муйжниекса на должность ректора, принимая во внимание констатированные судом факты и юридическую оценку.