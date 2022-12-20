Правительство утвердило обновленный график подготовки госбюджета на 2023 год

Во вторник правительство утвердило обновленный проект распоряжения Министерства финансов о графике подготовки законопроекта о государственном бюджете на 2023 год и бюджетных рамках на 2023, 2024 и 2025 годы.

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Законопроект устанавливает сроки подготовки проекта закона о государственном бюджете.

В год парламентских выборов проект государственного бюджета может быть подан в Сейм не позднее чем через четыре месяца после утверждения правительства. Работа по подготовке законопроекта "О государственном бюджете на 2023 год и бюджетных рамках на 2023, 2024 и 2025 годы" была начата заранее, а новое правительство определит приоритеты бюджета.

График предусматривает, что рассмотрение уточненных прогнозов макроэкономических показателей, доходов и баланса бюджета на 2023, 2024 и 2025 годы состоится на внеочередном заседании Кабинета министров в четверг, 22 декабря.

На этом заседании также планируется рассмотреть доклад "О первоочередных мероприятиях министерств и других центральных государственных учреждений на 2023, 2024 и 2025 годы".

Обсуждение и принятие решений по первоочередным мероприятиям, которые должны быть включены в проект госбюджета на 2023, 2024 и 2025 годы, пройдут с 4 по 12 января 2023 года.

Расчет и подача в Минфин общей суммы предельно допустимых министерствами расходов государственного бюджета на 2023, 2024 и 2025 годы запланированы до 13 января.

Расчет предельно допустимой общей суммы расходов государственного бюджета и отправка министерствам смет предельно допустимой министерствами общей суммы расходов государственного бюджета на 2023, 2024 и 2025 годы запланированы на 17 января 2023 года.

Подготовка и внесение в Кабинет министров сопутствующих бюджету законопроектов (пакета бюджетных законопроектов) намечены на 19 января 2023 года.

Подготовка и передача Минфину бюджетных заявок министерств на 2023, 2024 и 2025 годы запланирована на 24 января 2023 года.

Рассмотрение сопровождающих бюджет законопроектов в Кабинете министров планируется 24 и 31 января 2023 года.

Рассмотрение проекта протокола о соглашении и разногласиях между Кабинетом министров и Латвийским союзом самоуправлений запланировано на 7 февраля.

Утверждение декларации фискальных рисков в Кабинете министров запланировано на 7 февраля.

Утверждение уточненного проекта плана бюджета общего правительства на 2023 год в Кабинете министров намечено на 7 февраля 2023 года.

Утверждение законопроекта "О государственном бюджете на 2023 год и бюджетных рамках на 2023, 2024 и 2025 годы" в Кабинете министров запланировано на 7 февраля.

Уточненный проект плана бюджета общего правительства на 2023 год планируется подать в Европейскую комиссию и Еврогруппу 8 февраля.

Проект закона "О государственном бюджете на 2023 год и бюджетных рамках на 2023, 2024 и 2025 годы" (с разъяснениями, декларацией фискальных рисков, докладом Совета по фискальной дисциплине о мониторинге фискальной дисциплины, сопроводительными законопроектами (пакетом бюджетных законопроектов), протоколом о соглашении и разногласиях между Кабинетом министров и Латвийским союзом самоуправлений) планируется передать на рассмотрение в Сейм 9 февраля 2023 года.