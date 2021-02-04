Правительство утвердило “принцип светофора” при пересмотре ограничений

Кабинет министров одобрил “принцип светофора” при переоценке ограничений, сообщает представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане. Согласно новой концепции, для смягчения ограничений заболеваемость в Латвии должна снизиться почти в три раза.

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Установлены четыре уровня риска:

“Темно-красный” - ситуация очень высокого риска, двухнедельная заболеваемость составляет более 200 новых случаев на 100 000 жителей.

- ситуация очень высокого риска, двухнедельная заболеваемость составляет более 200 новых случаев на 100 000 жителей. “Красный” - ситуация высокого риска, заболеваемость не более 200 случаев на 100 000 жителей.

- ситуация высокого риска, заболеваемость не более 200 случаев на 100 000 жителей. “Желтый” - ситуация среднего риска, заболеваемость - не более 100 случаев на 100 000 жителей.

- ситуация среднего риска, заболеваемость - не более 100 случаев на 100 000 жителей. “Зеленый” - ситуация низкого риска, заболеваемость - 20 случаев на 100 000 жителей. Можно снимать все существенные ограничения.

На данный момент заболеваемость в Латвии составляет 560,4 случаев на 100 000 жителей. Ближайшая граница заболеваемости, при которой можно смягчать ограничения составляет не более 200 случаев на 100 000 населения.

При достижении “красной” зоны правительство может разрешить собираться пяти людям, а в “желтой” зоне могут возобновить работу места развлечений. В каждой из ситуаций ограничения будут меняться постепенно, а не одновременно.

В трех ситуациях ограничения могут быть снова ужесточены - если двухнедельная заболеваемость превысит 700 случаев, если за неделю заболеваемость вырастет сразу на 20% и двухнедельный уровень заболеваемости достигнет 200 случаев, а также если в более чем 5% анализов в течение недели будут выявлены новые штаммы коронавируса.

На данный момент, согласно материалам Минздрава, в Латвии могут встречаться, соблюдая дистанцию, только два человека из разных домохозяйств, не могут проходить мероприятия, в магазинах ограничен ассортимент товаров, работают только библиотеки, выдающие книги на дом, занятия спортом проходят вне помещений, очно работают только детские сады и специальные школы, еду в столовых и ресторанах дают только навынос, во всех публичных местах необходимо носить маски. Однако ранее правительство постановило, что ученики 1-2-х классов могут возобновить очную учебу, а также возобновятся очные консультации. Представители Минздрава сообщили, что в их материалах указаны максимальные ограничения для каждой ситуации.

Как сообщает LETA, “принцип светофора” Минздрав предлагал ввести ещё осенью, но это не произошло.