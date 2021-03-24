Правительство внесло в Сейм законопроект о прекращении чрезвычайного положения
Foto: Saeimas administrācija

В среду Кабинет министров договорился внести в Сейм поправки к закону о борьбе с распространением инфекции Covid-19, которые позволяют отменить чрезвычайное положение.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как пояснил премьер-министр Кришьянис Кариньш, сегодняшнее решение еще не отменяет чрезвычайное положение, но вопрос может быть решен на следующей неделе.

Законопроекту присвоен статус срочного.

Чрезвычайное положение было введено в Латвии с 9 ноября и действует до 6 апреля.

Прекращение чрезвычайного положения не означает отмены ограничений.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Правительство Сейм
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети

Hовости недвижимости

Самые горячие предложения квартир в ЦЕНТРЕ РИГИ
Сниженные цены на квартиры в реновированном доме на Блауманя, 9А
В элитном комплексе KADO KARIM - пять новых квартир премиум-класса
Ознакомьтесь с лучшими предложениями в пригороде Риги!
Лучшие предложения квартир на ЛЕВОМ БЕРЕГУ: в Иманте, Дзирциемсе и Агенскалнсе