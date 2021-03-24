Правительство внесло в Сейм законопроект о прекращении чрезвычайного положения

В среду Кабинет министров договорился внести в Сейм поправки к закону о борьбе с распространением инфекции Covid-19, которые позволяют отменить чрезвычайное положение.

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Как пояснил премьер-министр Кришьянис Кариньш, сегодняшнее решение еще не отменяет чрезвычайное положение, но вопрос может быть решен на следующей неделе.

Законопроекту присвоен статус срочного.

Чрезвычайное положение было введено в Латвии с 9 ноября и действует до 6 апреля.

Прекращение чрезвычайного положения не означает отмены ограничений.