Правительство внесло в Сейм законопроект о прекращении чрезвычайного положения

В среду Кабинет министров договорился внести в Сейм поправки к закону о борьбе с распространением инфекции Covid-19, которые позволяют отменить чрезвычайное положение.
Как пояснил премьер-министр Кришьянис Кариньш, сегодняшнее решение еще не отменяет чрезвычайное положение, но вопрос может быть решен на следующей неделе.
Законопроекту присвоен статус срочного.
Чрезвычайное положение было введено в Латвии с 9 ноября и действует до 6 апреля.
Прекращение чрезвычайного положения не означает отмены ограничений.