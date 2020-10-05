Правительство возобновило "масочный режим" для пассажиров общественного транспорта
Foto: LETA

Правительство утвердило обязательное ношение масок в общественном транспорте, сообщает LETA. Эта мера ограничения распространения Covid-19 будет в силе с 7 октября по 6 ноября.

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Все жители Латвии старше 13 лет должны будут носить маски или как-то иначе прикрывать нос и рот в общественном транспорте. Мера введена на месяц, первые выводы можно будет сделать уже через две недели. Если в результате использования масок распространение коронавируса стабилизируется или снизится, то правило можно будет отменить. Если же заболеваемость продолжит расти, то правительство будет решать о дополнительных ограничениях, касающихся собраний и мероприятий.

От обязанности носить маску будут освобождены дети до 13 лет, люди с серьезными нарушениями движений, люди с серьезными нарушениями психического здоровья. Например, маску не обязан носить человек, которому сложно двигать руками или человек, страдающий деменцией. Наркотическое и алкогольное опьянение не является оправданием для отказа носить маску, указали в Министерстве здравоохранения.

Пассажиры могут носить медицинские и немедицинские маски, а также щиты для лица.

Ранее министр здравоохранения Илзе Винькеле сообщила, что на этой неделе вернется требование носить маски в общественном транспорте. Это главная рекомендация экспертов для ограничения распространения Covid-19.

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Коронавирус Илзе Винькеле
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