Правительство выделило 15 млн евро на связанные с Covid-19 лабораторные исследования

Для покрытия затрат на связанные с Covid-19 лабораторные исследования выделено 15,08 млн евро, свидетельствует подготовленный Министерством здравоохранения проект распоряжения, который во вторник на внеочередном заседании был одобрен правительством.

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В ведомстве пояснили, что с распространением пандемии Covid-19 проводятся финансируемые государством лабораторные исследования, которые финансируются за счет программы госбюджета "Средства для непредвиденных случаев" в соответствии с объемом тестов, проведенных за конкретный месяц, и фактическими расходами.

"От проведения лабораторных тестов на Covid-19 до получения средств проходит сравнительно много времени. Чтобы не ухудшать денежный поток выполняющих тесты на Covid-19 лабораторий, не создавать обязательства по покупке реагентов и предоставить возможность своевременно расплачиваться с медицинскими учреждениями, необходимо выделить Национальной службе здравоохранения (НСЗ) финансирование, чтобы НСЗ сразу после получения информации могла произвести оплату за работу, выполненную за три месяца 2020 года — сентябрь, октябрь и ноябрь", — подчеркивает Минздрав.

Министерство подсчитало, что необходимое финансирование для этой цели составляет 15 084 236 евро.

В общей сложности из государственной бюджетной программы "Средства для непредвиденных случаев" Минздраву выделяется 16 807 205 евро для покрытия расходов на организацию и проведение лабораторных исследований, вторичных амбулаторных медицинских услуг и стоматологических услуг, связанных с обеспечением эпидемиологических требований в связи со вспышкой Covid-19 и устранением ее последствий.