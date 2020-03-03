Правительство выделило 2,6 млн евро на борьбу с коронавирусом

Правительство во вторник постановило выделить дополнительно 2,6 млн евро на различные нужды, связанные с распространением коронавируса "Covid-19".

1,7 млн евро выделены из программы на непредвиденные обстоятельства, а остальные деньги найдены за счет перераспределения.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) на заседании правительства заявила, что, вероятно, одним запросом средств не обойтись, и при необходимости вновь будет подготовлен запрос о выделении финансирования.

Министр добавила, что этих денег хватит, если вирус будет распространяться умеренно.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) подчеркнул, что правительству нужно динамично реагировать, и призвал Минздрав следить за актуальной ситуацией. "Лучше нам держаться на шаг впереди, чем бежать сзади", - сказал премьер.

Дополнительные средства будут потрачены на средства индивидуальной защиты, в том числе очки, респираторы и комбинезоны, на лекарства и реагенты для анализов, на закупку аппаратов искусственной вентиляции, формирование новых бригад Службы неотложной медицинской помощи.

Как сообщалось, вчера в Латвии был подтвержден первый случай нового коронавируса "Covid-19".