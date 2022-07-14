Правительство выделило 6 млн евро на меры по вакцинации от Covid-19

Правительство постановило выделить 6 миллионов евро на реализацию мер, включенных в план вакцинации от Covid-19.

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Как указывает Министерство здравоохранения, начатые в 2022 году меры необходимо продолжать и во втором полугодии, так как в последние недели вновь растут показатели заболеваемости.

Планируется, что финансирование в размере до 6,16 миллионов евро будет выделено Национальной службе здравоохранения для закупки бустерных вакцин, логистики, содержания инфраструктуры вакцинации, обеспечения выездной вакцинации, техподдержки информационных систем, информирования населения и других мер.

Финансирование в размере 80 345 евро будет выделено Центру профилактики и контроля заболеваний для сбора данных о заболеваемости Covid-19.