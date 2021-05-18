Правительство выделило 7,2 млн евро на модернизацию систем вентиляции в школах

Самоуправления смогут подать заявку на государственное финансирование проектов высокой готовности по модернизации систем обмена воздуха и вентиляции в школах, сообщает Министерство образования. Правительство сегодня утвердило соответствующие поправки.

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В сумме самоуправлениям будут доступны 7,2 млн евро. Министерству известно, что 28 самоуправлений планируют улучшить систему вентиляции в общеобразовательных школах. Для этого разработаны 54 проекта на разной стадии готовности. Ведомство предполагает, что государственного финансирования хватит на модернизацию 25 школ.

Подача заявок состоится до 7 июня, начало модернизации должно быть не позже 1 августа и проект необходимо завершить до конца 2022 года.

На данный момент самоуправления могут лишь занять средства у государства на модернизацию инфраструктуры школ. Для этих целей в Государственной казне доступны 150 млн евро. Кроме того, в будущем для ремонта и модернизации школ могут стать доступны 30,7 млн евро из фондов ЕС.