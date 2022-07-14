Правительство выделит Минздраву 48 миллионов евро на покрытие связанных с Covid-19 расходов

В четверг, 14 июля, правительство решило выделить Министерству здравоохранения 48 миллионов евро для покрытия фактических расходов 2022, которые возникли в связи со вспышкой вируса Covid-19.

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Из указанной суммы планируется выделить 35,8 миллионов евро на первый квартал 2022 года.

Предусмотрено, что на проведение лабораторных исследований потребуется 29 миллионов евро, шесть миллионов евро — на вторичные амбулаторные медицинские услуги для людей с активной подтвержденной инфекцией коронавируса, эпидемиологические меры по ограничению распространения Covid-19 во время медицинского наблюдения контактного лица. Четыре миллиона евро выделено на лечение, медицинскую реабилитацию, а два миллиона евро — на домашние визиты семейных врачей и удаленные консультации.

Также необходимо 70 234 евро на транспортировку больных из стационара на дом, аренду пульсоксиметра и транспортные расходы по доставке пульсоксиметра, 42 396 евро на оказание психоэмоциональной поддержки персоналу лечебного учреждения и обеспечение работы консультационного телефона для получения подростками психоэмоциональной поддержки.

Кроме того, правительство решило выделить Минздраву 12 миллионов евро для покрытия фактических расходов, понесенных в связи со вспышкой инфекции Covid-19 и предотвращением ее последствий в апреле 2022 года.

Поэтому предусмотрено выделить более 12 миллионов евро Национальной службе здравоохранения на организацию и проведение лабораторных исследований и доставку образцов в лабораторию, использование средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств при оказании услуг, оплату за соблюдение эпидемиологических требований согласно перечню манипуляций или ежемесячной фиксированной оплате. Эти средства также предназначены для наблюдения за состоянием здоровья пациентов в приемном отделении, лечения в отделении или палате интенсивной терапии, диагностики и лечения, медицинской реабилитации и других расходов.

Еще 86 980 евро необходимо Службе неотложной медицинской помощи на использование средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств при оказании.