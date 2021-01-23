Правительству Кариньша исполняется два года

Сегодня исполняется два года с утверждения правительства под руководством Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").

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После выборов 2018 года Латвия три с половиной месяца не могла сформировать правительство — это самый долгий срок после восстановления независимости. Избранные в парламент политические партии долго не могли договориться о кандидате на должность премьер-министра. Кариньш стал третьим кандидатом в премьеры.

За два года в правительстве сменились четыре министра. После того как министр культуры Даце Мелбарде была избрана в Европарламент, ее место занял Наурис Пунтулис. В 2020 году должностей лишились два министра — министр экономики Ральф Немиро, которого сменил Янис Витенбергс, и министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, на место которого пришел Артур Том Плешс. В начале этого года должности министра здравоохранения лишилась Илзе Винькеле, которую сменил Даниэль Павлютс.

Также в правительство входят вице-премьер, министр обороны Артис Пабрикс, вице-премьер, министр юстиции Янис Борданс, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, министр финансов Янис Рейрс, министр внутренних дел Сандис Гиргенс, министр образования и науки Илга Шуплинска, министр благосостояния Рамона Петравича, министр сообщения Талис Линкайтс и министр земледелия Каспар Герхардс.