Правительству предложат демонтировать 69 объектов, прославляющих советский режим

Эксперты предложат правительству список, содержащий 69 потенциально демонтируемых объектов, прославляющих советский режим. Об этом в четверг журналистам сообщил руководитель Национального управления культурного наследия Юрис Дамбис.

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Всего комиссия обследовала 162 объекта, оценивая, соответствуют ли они нормам закона и могут ли быть демонтированы. В ходе оценки выяснилось, что часть объектов уже демонтирована, а часть - не несет идеологической нагрузки, прославляющей советскую оккупацию и армию, или же они находятся в местах захоронения.

Учитывая, что уже принято решение о демонтаже памятника советским воинам в Риге, в Пардаугаве, - всего в списке 70 объектов.

Эксперты выразили надежду, что список демонтируемых объектов не будет закрытым и его можно будет пополнять. Это необходимо, так как многие прославляющие советскую оккупацию памятники еще в годы СССР были заброшены, заросли травой или даже "пропали" в лесу.

Как сообщалось, Сейм 16 июня принял закон "О запрете на экспонирование объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики", который предусматривает снос таких объектов до 15 ноября. В течение лета список демонтируемых объектов должно определить правительство, которое примет решение на основе рекомендаций экспертов.

Демонтаж должно будет проводить самоуправление, на чьей территории находится объект. Работы будут финансироваться из пожертвований частных и юридических лиц, если таковые есть. Остальные необходимые средства будут выделены из бюджета самоуправлений и государства.

Оригинальные участки и фрагменты памятников, имеющих художественную ценность или культурно-историческую ценность, будут переданы в Музей оккупации.