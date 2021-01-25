Правление KPV LV хочет выхода из коалиции, фракция партии в Сейме против

Избранное в декабре новое правление партии KPV LV призвало свою фракцию в Сейме отозвать подпись под коалиционным договором и в течение 48 часов уведомить об этом премьер-министра. Однако руководство фракции не спешит выполнять это указание и примет решение на заседании фракции в среду.

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Руководство партии в понедельник утром сообщило, что планирует отозвать свою подпись под договором о сотрудничестве. Член правления KPV LV Том Андерсон в понедельник утром сообщил порталу Delfi, что фракция вольна принять любое решение, однако, если она не отзовет подпись, это будет считаться отказом выполнять программу партии.

В заявлении руководства партии сказано, что коалиционный договор не позволяет депутатам Сейма голосовать по совести, быть объективно критическими по отношению к работе правительства и оценивать работу отдельных министров. Участвуя в выборах 13-го Сейма, KPV LV в числе прочего обещало покончить с коалиционными договорами и советами коалиции.

Руководитель фракции KPV LV в Сейма Марис Можвилло сказал порталу Delfi, что заявление правления партии он получил, но первый раз слышит о таком решении. Главе фракции пока не удалось получить от членов правления партии даже объяснение, почему было принято такое решение. Такие действия он считает деструктивными. "Нужно было проконсультироваться с депутатами и фракцией", — возмущается он. Можвилло хотел бы видеть юридическое обоснование такого решения.

Вопрос будет обсуждаться в среду, но пока что в планах фракции нет выхода из коалиции.

По словам Можвилло, сейчас партия уже больше месяца ждет от Регистра предприятий признания нового и легитимного правления партии, избранного 12 декабря, а решение временного правления, в котором нет ни одного министра и депутата фракции, он не готов комментировать.