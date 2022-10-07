Правление "Согласия" покинули также Морозов, Владова и Элксниньш (ДОПОЛНЕНО)

Вслед за председателем правления "Согласия" Янисом Урбановичем, о решении покинуть свой пост заявили сопредседатель партии и член правления Андрис Морозов, депутат Рижской думы и заместитель председателя партии Анна Владова, а также мэр Даугавпилса и заместитель председателя партии Андрей Элксниньш. О своем решении они сообщили в социальных сетях.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Оба политика подчеркнули, что ответственность за результаты "Согласия" на выборах должен нести не только Урбанович как председатель партии, но и они, пишет LETA.

"В сложнейших геополитических условиях, правление должно было уделить большее внимание консолидации членов партии и кандидатов, и более четко донести позицию партии по ряду вопросов, важных для нашей страны, до наших избирателей. Считаю это, в том числе, своей личной недоработкой. В этой связи, я приняла решение подать в отставку с поста заместителя председателя партии и члена правления. Новое правление будет избрано на ближайшем конгрессе СДП "Согласие". Впереди много работы. Мы — не сдаемся!" — написала Владова у себя в Facebook.

Примеру однопартийцев последовал и мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, который в пятницу вечером написал в социальных сетях, что "вслед за коллегами из правления “Согласие” я складываю с себя полномочия заместителя председателя партии".

В свою очередь, депутат "Согласия" Регина Лочмеле в своем Facebook написала, что не собирается подавать в отставку с поста заместителя председателя и члена правления партии "Согласие". Ранее в эфире программы Латвийского Радио-4 "Открытый разговор", Лочмеле заявила, что поражение "Согласия" на выборах — "холодный душ" из-за неспособности партии определиться со своей идеологической ориентацией. В будущем Лочмеле не исключает самоликвидацию партии, если ее идеи не будут востребованы на следующих выборах. Политик подчеркнула, что сказанное в программе — ее личное мнение, пишет rus.lsm.lv.

Как сообщалось, после того, как победившее на выборах в 13-й Сейм "Согласие" не вошло в парламент нового созыва, многолетний председатель правления партии Янис Урбанович сложил свои полномочия. О своем решении Урбанович сообщил правлению "Согласия" во вторник, также информировав о том, что не будет баллотироваться на пост руководителя партии на предстоящем 26 ноября съезде.

Урбанович признал, что результаты выборов были "достаточно болезненными" и среди членов партии царит неизвестность, потому что люди привыкли к тому, что партия была представлена в парламенте.

По словам Урбановича, он берет на себя ответственность за поражение, так как "действительно чувствует вину за то, что не сделал". В качестве причин он назвал неумение работать в новых форматах, включая социальные сети, и использовать современные технологические возможности. Партия также не сумела отреагировать на ложь и клевету. "Это полностью наша вина", — заключил политик.

Ранее Урбанович заявил, что "Согласие" после поражения на парламентских выборах не сдастся и продолжит работу.