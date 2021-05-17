Правящая коалиция обсудит возможности перераспределения министерских портфелей

Сегодня партии правящей коалиции обсудят возможности перераспределения министерских портфелей.

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Совещание коалиционных партий в дистанционном режиме начнется в 14.30, после чего состоится онлайн-пресс-конференция.

На данный момент на перераспределение министерских должностей согласны три партнера по коалиции — Национальное объединение (НО), "Для развития/За" и "Новое Единство", а Новая Консервативная партия (НКП) и KPV LV подумают над этим вопросом, сообщил журналистам в пятницу премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Вопрос о перераспределении портфелей встал после того, как министр экономики Янис Витенбергс перешел из KPV LV в НО. Фракция KPV LV решила отозвать его с должности министра экономики. Затем из фракции вышли еще четыре депутата. На этом фоне НО выразило желание перераспределить министерские должности в коалиции.