Праздник песни и противовоздушная оборона. Правительство поддержало предложения Минфина по госбюджету-2023

В пятницу, 13 января, правительство утвердило на внеочередном заседании проект государственного бюджета на 2023 год с учетом новых государственных приоритетов и программ, составленный и подготовленный Министерством финансов.

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В информационном докладе Минфина говорится, что проект госбюджета на этот год предусматривает финансирование новых государственных приоритетов и программ в объеие 710 миллионов евро в дополнение к существующим государственным программам.

Подготовленное бюджетное предложение предусматривает выделение 402 млн евро на национальную безопасность и внешнюю политику, 162 млн евро на приоритет качества жизни, 71 млн евро — на конкурентоспособность, 45 млн евро — на образование и 31 млн евро — на энергетику, климат и окружающую среду.

На реализацию дополнительных мер в 2023 году выделены средства фискального пространства в объеме 215 млн евро.

Кроме того, в качестве необходимых финансовых ресурсов были использованы перераспределяемые в процессе исполнения бюджета финансовые ресурсы и дополнительные отчисления в госбюджет предприятий государственного капитала, что обеспечило финансирование в размере 141 млн евро. Это финансирование перераспределяется внутри бюджета и не создает дополнительного дефицита и не влияет на утвержденное бюджетное пространство.

Точно так же 354 миллиона евро были выделены на государственные приоритеты и учреждениям, не входящих в фискальное пространство, для единовременных инвестиций для укрепления государственных служб безопасности.

Министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") пояснил, что при подготовке проекта бюджета правительство выделило значительные средства на укрепление национальной безопасности: в основном поддерживалось выделение средств на разовые мероприятия, которые могут быть профинансированы вне фискального пространства — 354 миллиона евро. Таким образом предусмотрено финансирование не только Министерства обороны и МВД, но и закупка критического оборудования для общественных СМИ. Это обеспечит непрерывность и мобильность телевизионных сигналов, что является основой для информирования населения о происходящем в стране.

Финансирование закупки систем противовоздушной обороны будет предоставляться ежегодно, что обеспечит безопасность граждан в нынешних сложных геополитических условиях. Инфраструктура системы внутренних дел также будет усилена за счет закупки новой пожарной техники и строительства новых депо и центров катастроф Государственной пожарно-спасательной службы. МВД разработало предложение, которое обеспечивает региональное покрытие модернизированными кризисными центрами на всей территории Латвии.

16 миллионов евро предназначены для укрепления потенциала независимых учреждений (включая повышение заработной платы), а также для укрепления потенциала общественных средств массовой информации — Латвийского радио и Латвийского телевидения — и обеспечения конкурентоспособности.

Правительство согласовало общие государственные приоритеты, выделив 132 млн евро финансирования из фискального пространства. В 2023 году будет повышен уровень гарантированного минимального дохода (GMI), который дополнительно планируется увязать с социально-экономическими показателями.

В этом году будет отмечаться 150-летие Праздника песни и танца, поэтому в юбилейный год правительство договорилось о дополнительном финансировании проведения фестиваля. Также было найдено решение для роста и предсказуемости финансирования Фонда культурного капитала, которое теперь будет привязано к налоговым поступлениям.

Также государственными приоритетами объявлены инвестиции в людей и усиление конкурентоспособности за счет направления финансирования науки, исследований и сферы высшего образования.

Будут выделены дополнительные средства на обеспечение доступности медицинских услуг в области онкологии, в том числе инновационных медикаментов, а также на повышение доступности услуг здравоохранения для детей.

Планируется изыскать финансирование на укрепление потенциала государственного управления — предусматривается выделить 25,8 млн евро на оплату труда стратегически важных рабочих групп. Правительство также поддержало дополнительное финансирование укрепления потенциала судебного персонала и повышения эффективности Регистра предприятий. Еще 4,8 млн евро предназначены для проведения приоритетных мер, связанных с национальной безопасностью, укреплением аналитических возможностей и возможностей.

Ожидается, что на исполнение постановлений и судебных решений будет выделено около 11 миллионов евро.

На реализацию объявленных отраслями приоритетов в 2023 году запланировано 166,8 млн евро. Треть средств планируется израсходовать на мероприятия в сфере здравоохранения, повышение заработной платы медицинскому персоналу и повышение доступности медицинских услуг для населения.

Для обеспечения поддержки политики развития села, при реализации общей сельскохозяйственной политики, в среднесрочной перспективе будет выделено финансирование для достижения стратегических целей.

Ожидается, что в этом году Министерство сообщения выделит средства на покрытие убытков общественного транспорта. В то же время перед ведомством поставлена ​​задача работать над снижением убытков и стабилизацией финансового положения Latvijas dželzcelas. Также достигнута договоренность о выделении средств на реконструкцию и обновление автомобильных дорог национального регионального и местного значения как в 2023 году, так и в среднесрочной перспективе.

Также ожидается, что реализацию демографических мероприятий будет обеспечивать как Фонд интеграции общества, которому предстоит администрировать несколько программ поддержки семьи, так и Министерством экономики, которое будет курировать жилищную программу.

Служба государственных доходов продолжит повышать качество услуг с целью снижения административной нагрузки на налогоплательщиков. Также планируется продолжить меры по сдерживанию теневой экономики с вовлечением всех секторов и выработкой необходимых изменений политики.

Министр финансов Арвилс Ашераденс выразил уверенность в том, что уже заложенные в бюджет меры — повышение зарплаты учителей, повышение минимальной заработной платы, государственная поддержка жителей для компенсации роста цен на энергоресурсы, поддержка Украины, а также выделение 710 млн евро на дополнительные мероприятия, инвестиции фондов ЕС в объеме не менее 1,3 млрд евро — обеспечат преобразование экономики. Глава Минфина считает, что это позводит легче преодолеть возможные последствия экономического спада, обеспечивать в дальнейшем конкурентоспособность национальной экономики и повышать благосостояние населения.

Рассмотрение пакета бюджетных законопроектов в Кабините министров запланировано на 24 и 31 января.

Государственный бюджет и сопутствующие документы планируется утвердить в правительстве 7 февраля и представить в Сейм 9 февраля.