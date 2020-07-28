В этом году из-за Covid-19 в Аглоне праздник Вознесения Пресвятой Девы Марии организуют с соблюдением мер предосторожности. Участвовать можно будет только по приглашениям, и пока приходы собирают информацию о желающих. Но Минюст предупреждает: ситуация может измениться, окончательное решение, возможно, примут за две недели до праздника, сообщает Rus.Lsm.lv.

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Пока под вопросом также крестный ход, который изначально должен был длиться минимум три дня.

Предполагается, что 14 и 15 августа во время богослужения участников не пустят в базилику. Кроме того, людей призывают брать с собой еду и воду — торговцев на территории не будет.

"В базилику попасть нельзя будет, только к чудотворной иконе Аглонской Богоматери — с соблюдением дистанции 2 метров, будет дезинфекция рук и поверхностей. Святой источник будет находиться за пределами сакральной площади. И, чтобы не было лишнего скопления людей, в этот раз было бы хорошо, если бы люди приносили питьевую воду с собой", — отметил священник Риналд Станкевич.

Хотя въезд без приглашений в Аглону на праздник не запретят, и церковь, и организаторы призывают ехать в город в другие дни и следить за мероприятиями удаленно.