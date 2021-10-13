Предлагают новую модель расчета минимума семейного бюджета

Министерство благосостояния предлагает новую модель расчета Бюджета относительных затрат домашних хозяйств, который будет зависеть как от состава семьи, так и от местожительства. Как результат — бюджет может различаться на 150 евро, сообщает пресс-служба министерства.

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Семейный бюджет будет состоять из двух частей — продуктовой корзины и затрат на непродовольственный товары, а также зависеть от местожительства. Выходит, что единого среднего показателя более не будет. Пока же действующий вариант не отражает реальной картины и размер средств, необходимых для проживания.

Например, бюджет одинокого жителя Риги работоспособного возраста составит 423,27 евро в месяц, пенсионера в сельской местности — 362,41 евро в месяц, а семьи, которая проживает в городе вне столицы, с одним ребенком от 15 до 17 лет — 797,64 евро в месяц.

Такой расчет отражает сегодняшнюю социально-экономическую ситуацию. Новая система важна для определения уровня минимальных доходов.