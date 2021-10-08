Предлагают платить привитым пожилым людям пособие, компенсирующее подорожание энергоресурсов
Foto: LETA

Министерство финансов и Министерство благосостояния совместно высказали идею: платить вакцинированным пожилым людям ежемесячное пособие в размере 20 евро, компенсирующее подорожание энергоресурсов. Платить такое пособие можно было бы пять месяцев — с ноября по март.

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Министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство") сообщил, что эта идея позволяет одновременно ответить на два вызова, стоящих перед государством — увеличить охват вакцинации и поддержать социально уязвимых жителей в связи с подорожанием энергоресурсов, которое привело к росту коммунальных платежей.

Такое пособие следовало бы платить в самые холодные месяцы с ноября 2021 года до марта 2022 года. Если человек вакцинируется в середине января, то пособие он сможет получить в феврале и марте.

"Нам удалось найти предложение по покрытию растущих затрат на энергоресурсы. Важно позаботиться о благосостоянии и доходах пожилых людей. Я надеюсь, что это также будет стимулом для тех, кто еще не прошел вакцинацию, это сделать, не откладывая на долгое время", — добавил министр благосостояния Гатис Эглитис (Новая Консервативная партия).

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