Предлагают запретить торговлю алкоголем на заправках

Чтобы улучшить безопасность сообщения в Латвии, может начаться дискуссия о запрете торговли алкоголя на заправочных станциях, рассказал председатель правления Latvijas valsts ceļi Янис Ланге, передает LETA.
Ланге во время Совета по безопасности сообщения рассказал, что 70% летальных ДТП с участием пешеходов происходили в темное время суток вне населенных пунктов. Большинство погибших были пожилыми людьми.
“Тенденции свидетельствуют о том. Что 45% таких происшествий произошли в радиусе 250 метров от автобусных остановок. А также тенденции указывают на то, что 12% происшествий произошли недалеко от заправочных станций. Эта тенденция аналогична для велосипедистов и мотоциклистов. Здесь возникает вопрос, стоит ли нам начать дискуссию о том, чтобы запретить торговлю алкоголем на заправках также, как это в Литве”, - сказал Ланге.
Согласно информации, представленной на заседании Совета Государственной полиции, в прошлом году в ДТП погибли 43 пешехода, 15 велосипедистов, а также семь мотоциклистов и водителей мопедов. Тяжелые травмы получили 86 пешеходов, 54 велосипедиста и 59 мотоциклистов.