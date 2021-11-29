Предложение Левитса создать должности госминистров: в коалиции наметились разногласия

Большинство коалиционных партий выразили готовность дискутировать о предложении президента Латвии Эгила Левитса возродить должности госминистров. В свою очередь правящая Новая Консервативная партия заявила, что идею президента не поддерживает.

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Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") после встречи с коалиционными партнерами отметил, что конкретное предложение президента должно быть обсуждено, потому что необходимо искать пути деятельность правительства и государственного управления.

У президента есть собственное видение, которое необходимо обсудить, взвесив все за и против и, возможно, доработав предложенный вариант, сказал премьер. Кариньш добавил, что "цель должна быть поддержана, а конкретному предложению должна быть дана оценка".

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) озвучил мнение правящей Attīstībai/Par!: предложение Левитса может стать одним из решений по улучшению стандартов государственного управления и будет тщательно обсуждаться.

Илзе Индриксоне, депутат Сейма от Национального объединения, заявила, что партия оценит предложенные поправки, которые могут побудить к улучшению сотрудничества в областях, за которые отвечают несколько министерств, например за такие как дигитализация или Европейский зеленый курс.

В свою очередь, лидер Новой Консервативной партии, министр юстиции Янис Борданс сказал, что предложение о создании должностей госминистров не следует поддерживать, поскольку это не самый актуальная, а скорее "обманчивая тема". По мнению Борданса, это противоречит "консервативной" позиции о пользе небольшого и эффективного государственного управления.

Борданс считает, что для повышения эффективности госуправления хватает профессиональных кадров, министров, а партиям нужно повышать свое качество работы, создавая "скамейку запасных". Он напомнил, что Новая Консервативная партия призывала сократить число министров в правительстве до 7-8, а не расширять его за счет "попутчиков".

"Я инициировал внести изменения в Закон "О структуре Кабинета министров", которые предусматривают, что правительство может назначать одного или нескольких государственных министров на свой срок полномочий или установленный срок по предложению премьер-министра. Назначение госминистров допускается в целях обеспечения полноценного горизонтального сотрудничества исполнительной власти и эффективного внедрения установленных приоритетов Кабинета министров", — говорится в письме президента Эгила Левитса Сейму.

Левитс отметил, что "в вертикальном управлении каждый видит проблему с точки зрения своей отрасли, но обычно не может эффективно оценить ситуацию в целом и должным образом управлять ею. Это требует горизонтальной политики и межотраслевого сотрудничества". В частности, Левитс считает, что такие межотраслевые сферы как политика в отношении детей и семьи, а также цифровая политика, возможно, требуют создания должностей госминистров.