"Предложения министра унизительны!" Глава LIZDA Инга Ванага возмущена ходом переговоров о забастовке

19 сентября Латвийский союз работников образования и науки (LIZDA) намерен начать бессрочную забастовку. В понедельник министр образования Анита Муйжниеце предложила оплатить педагогам три дня простоя, если они будут бастовать только три дня. А также дать бесплатный доступ к учебным пособиям. Глава LIZDA Инга Ванага назвала эти предложения унизительными и основанными на лжи. На сегодня не идти на работу готовы тысячи педагогов школ и детсадов. Родителей призывают обращаться с претензиями к депутатам и министрам, а не к учителям и директорам.

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"Министр вышла к нам с пустыми карманами… И теперь она сообщает обществу, что мы просим полмиллиарда — это ложь! - не скрывает возмущения Инга Ванага. - Какие переговоры, если партнер врет про законы, врет про расчеты? Выдает предложение, которое сама не может реализовать. Это непрофессиональное, неуважительное отношение к законным требованиям педагогов. Мы не видим ни единой попытки найти хоть какой-то компромисс".

По словам Ванаги, до того момента, как министерство образования взяла под свое крыло Консервативная партия, с правительством всегда удавалось договориться. "Обычно в трудовых спорах стороны все же идут друг другу навстречу. Это будет первый пример в истории, когда одна из сторон никоим образом не идет навстречу — ни на миллиметр. Наши требования их не удовлетворяют, своих они не выдают. Это будет первый прецедент в истории, когда выдвинуты очень обоснованные требования, у которых такая высокая поддержка от организаций отрасли", — говорит Ванага. По ее сведениям, забастовку поддерживает организация директоров, Совет ректоров, студенты, родительские организации, отраслевые профсоюзы, международные организации.

Что требует профсоюз?

Требования профсоюза — сбалансировать рабочую нагрузку на педагогов и следовать обещанному графику повышения зарплат педагогам.

На сегодня минимальная ставка за 30 часов в неделю — 900 евро (брутто). В эти часы входят 22 контактных, два на все консультации, два на подготовку ко всем урокам и четыре на проверку тетрадей и контрольных. Это совершенно не отражает реальный объем работы педагога, который в три-четыре раза больше. Тем более сейчас, когда в силу вступает множество реформ в сфере образования и все надо делать по-новому.

По мнению профсоюза, на все обязанности должно быть выделено и оплачено время. Понятно, что если, к примеру, на 15 контактных часов выделят 15 бесконтактных, то встанет проблема нехватки учителей. И без этого в Латвии на сегодня нет достаточно учителей, чтобы заполнить все ставки. Профсоюз осознает проблему и готов идти к цели три года.

Что предлагает министерство?

Министр образования Анита Муйжниеце предложила оплатить педагогам три дня простоя, если они будут бастовать только три дня, а потом выйдет на работу. А также дать бесплатный доступ к учебным пособиям.

"Мы не видим уступок ни по одному вопросу, — комментирует Инга Ванага, — ни по нагрузке, ни про оплате. Министр очень некорректно обосновывает это тем, что Закон о бюджете это не позволяет. Говорит, что правительство не может принять никаких просьб о повышении оплаты труда и нагрузки — мол, потому что выработан только технический бюджет. Это очень грубое введение общества в заблуждение и использование ситуации, что большинство людей не читают законы такого характера".

Еще резче Инга Ванага отозвалась о предложениях министра: "Это более чем унизительно! Это звучит, как будто министр предлагает: вот вам три оплаченных выходных и забудьте про все свои чаяния - несбалансированную нагрузку и неконкурентоспособную зарплату. При этом она настаивает, что бастовать можно только три дня, а если мы решим бастовать шесть или десять дней, то это предложение теряет силу. Это более чем цинично!"

Не вызывает оптимизма у Ванаги и предложение министра выдать бесплатные учебные пособия: "Она подает это как великий компромисс! Министерство давно должно было это сделать уже три года назад. Многие самоуправления уже сами оплачивают пользование цифровыми учебными платформами, но и там много чего не хватает. Использовать то, что родитель или бабушка не может убедиться в качестве их предложения — это настраивать общества против педагогов…"

На какие уступки (не)готов профсоюз?

На первых переговорах министр предлагала сбалансировать нагрузку — 60% на 40% — то есть чтобы в ставку педагога были включены 60% контактных часов и 40% — на другие обязанности (подготовка к уроку, составление задания, консультации, документация). Профсоюз был готов согласиться, но когда на следующей встрече у министра спросили, дадут ли финансирование на это предложение, она ответила, что нет. "То есть она нам что-то предлагает, а денег нет — как это?" — возмущается Ванага.

По части оплаты труда, по словам Ванаги, профсоюз вообще не готов идти на уступки: "Мы уже сделали шаг назад от принципов, обозначенных в Основных принципах развития образования. И мы видим данные про среднюю зарплату в стране — она еще выросла. Было бы совсем некорректно идти на уступки — мы и так просим меньше, чем то, что должны были".

Кроме того, по мнению Ванаги, министр не умеет считать: "Как с ней вести переговоры и искать компромиссы, если амплитуда ее ошибок в расчетах — от полмиллиона до 88 млн евро?!"

Готовы ли школы бастовать?

Принудить бастовать никого нельзя. Какие школы готовы к решительным действиям, Латвия узнает завтра. "Бастующих будет много тысяч, — обещает Ванага. — Мы не можем не считаться с тем, что счета вырастут, цены увеличатся. У нас есть и план дальнейших действий".

Должны ли ученики идти в школу?

"Если учитель бастует — он не находится на рабочем месте, уроки не проходят, в детсадах процесс тоже не идет, — поясняет Ванага. — То есть не будет ни уроков, ни присмотра. Небастующим учителям и техническим работникам надо выполнять свои обязанности. То есть уроки проходят только в классах, чьи педагоги не бастуют. По закону никто не имеет права вынуждать исполнять обязанности бастующего коллеги других членов педагогического коллектива. Если кто-то будет принуждать — за это предусмотрена ответственность, мы призываем сообщать нам о таких прецедентах. 108-й параграф Конституции предусматривает для работающих право бастовать".

Могут ли родители детей не идти на работу?

Нет. Никакие больничные листы тут быть не могут. "Забастовка — это неудобство, чтобы привлечь внимание общества к важнейшей проблеме, — поясняет Ванага. — Очень прошу родителей не упрекать в этом учителей, руководителей учреждений и самоуправления. Это вопрос государственного значения. Путь родители обращаются к депутатам Сейма и министрам образования и финансов, чтобы они решали эти проблемы. Для нас забастовка — самый отчаянный способ решения проблемы, когда использованы все более мирные. Нас не услышали. Не забывайте, что и учителя — они тоже родители. Почему мы просим у этих родителей каждый день отнимать время у своих детей, чтобы выполнить свою работу?"