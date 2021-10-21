Предприниматель: для выхода на русскоязычную аудиторию нужно использовать многоканальный подход

Русскоязычная аудитория в Латвии фрагментирована — она использует разные источники информации, поэтому государство должно научиться использовать многоканальный подход, сочетая традиционные медиа с новыми. Такое мнение агентству LETA высказал глава SIA Global Entertainment Анджей Пятецкис.
Русскоязычная новостная программа "Новости Латвии", транслируемая каналом RTVi, достигает равной аудитории на линейном или традиционном телевидении и в социальных сетях — Facebook, YouTube, TikTok и "Одноклассники", где формат адаптированы к специфике, — рассказал Пятецкис.
"С каждой аудиторией необходимо коммуницировать на понятном ей языке, но
в то же время мы должны учитывать специфику каналов, которые мы используем для передачи информации. Ясно, что нынешний подход не работает, и важно искать новые, — современные решения для охвата русскоязычных жителей Латвии. Аудитория разбросана по информационному пространству, и одного линейного телевещания недостаточно для ее решения"", — отметил Пятецкис.
В последние месяцы в контексте ситуации с Covid-19 стала актуальной тема эффективного охвата и обращения к русскоязычной аудитории Несмотря на то, что сейчас в Латвии работают несколько русскоязычных СМИ, по-прежнему существуют серьезные проблемы в общении с русскоязычными жителями Латвии.