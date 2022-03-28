Предприниматели: денег на бесплатные детские обеды уже не хватает

Предприятия общепита, которые обслуживают школы и детские сады заявляют, что невозможно обеспечить качество услуг на нынешнее финансирование. Они будут просить самоуправления выделить дополнительные средства сейчас, а не с нового учебного года, пишет газета Diena.

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Уже сообщалось, что Рига, которая оплачивает обеды школьникам всех возрастов из своего бюджета, приняла решение выделить на питание еще более 800 тысяч евро, но другие опрошенные самоуправления до конца учебного года не планируют никаких изменений. Они согласны с тем, что необходимо увеличить финансирование, но хотят, чтобы государство обеспечило со своей стороны больше средств.

Министерство образования и науки пока не намерено пересматривать дотации. Дотация на обеды учащихся 1-4-х классов не менялась с 2014 года — это 1,42 евро в день, половину суммы покрывает государство, половину — самоуправления. Расходы тем временем выросли более, чем на 50%, их увеличивают и темпы инфляции, и требования Кабинета министров и "зеленой" закупки, заявила Латвийская ассоциация общепита в образовательных учреждениях.

Предприятия были готовы ждать изменения дотаций до нового учебного года, завершив этот год за счет внутренних резервов и частично снизив стандарты услуг, но, учитывая ситуацию, вынуждены просить немедленного увеличения финансирования.