Предприниматели критикуют министра финансов Рейрса за высказывания в эфире

Латвийская торгово-промышленная палата и Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов критикуют министра финансов Яниса Рейрса ("Новое Единство") за его высказывания в программе Šodienas jautājums Латвийского телевидения от 28 февраля.

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В эфире министр финансов раскритиковал опрос предпринимателей, проведенный Латвийской торгово-промышленной палатой, совместно с центром изучения общественного мнения SKDS, в котором сам Рейрс получил самую низкую оценку своей работы среди всех министров. Рейрс заявил, что опрос не был всеобъемлющим. А предпринимательская организация считает, что методология опроса была социологически обоснованной.

Латвийская торгово-промышленная палата указывает также, что министр финансов предоставил ложную информацию о ее деятельности. А именно, Рейрс сказал, что президентом президентом палаты может быть избрано предприятие с нулевым капиталом, а большинство членов организации являются микропредприятиями.

Рейрс также заявил, что бизнес-организации отрицательно относятся к работе министра, поскольку им не удается добиться пониженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Латвийской торгово-промышленная палата отмечает, что никогда не выступаал за снижение НДС. Единственное исключение — организации поддерживает снижение НДС на латвийские фрукты и овощи.

Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов, в свою очередь, требует у министра финансов извинений за высказывание, что гостиницы хотят "решить свои нерешенные проблемы на основании якобы помощи украинским беженцам".

Исполнительный директор организации Санта Кресте отмечает, что с началом войны в Украине и наплывом беженцев в Латвию гостиницы первыми откликнулись на призыв их разместить, а также оказывали социально-психологическую поддержку за свой счет.

Председатель Латвийской ассоциация гостиниц и ресторанов Янис Наглис утверждает, что ни в начале марта, ни сейчас государство не консультировалось с ассоциацией о реальной стоимости размещения беженцев и полученных услуг.

Наглис также указывает на "лживые и унизительные" заявления Рейрса, сделанные в программе. Министр сказал, что государство покрыло все убытки отелей из-за Covid-19, заявив, что "мы профинансировали на 100%". Наглис подчеркивает, что компании отрасли не получали господдержку в период с 1 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года.

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