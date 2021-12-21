Председатель Елгавской краевой думы Цауне заявил об уходе с должности из-за политического давления

Из-за политического давления председатель думы Елгавского края Зиедонис Цауне (Крестьянский союз Латвии) уйдет в отставку после утверждения бюджета самоуправления.

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Руководитель департамента коммуникации самоуправления Даце Канепоне сообщила, что председатель Елгавской краевой думы объявил об этом не публично, а в разговоре с депутатами. Он решил уйти в отставку после утверждения бюджета, так как считает это важной задачей, чтобы самоуправление могло успешно продолжить работу. Действия Цауне вызваны политическим давлением из-за изменения соотношения политических сил в краевой думе.

Председатель думы утверждает, что давление оказывается и на представителей исполнительной власти.

"Политические интересы, на основе которых депутаты заключали соглашения сразу после выборов, увенчались стратегическими шагами по укреплению позиции власти и наращиванию политического влияния в работе думы уже объединенного края и влияния на формирование исполнительной власти", - поясняет Цауне.

Вчера семь депутатов Елгавской краевой думы подписали заявление с требованием о созыве внеочередного заседания, чтобы начать дисциплинарное дело в отношении исполнительного директора самоуправления Лиги Лонерте и отстранить ее от должности. Депутаты недовольны работой Лонерте, указывая на то, что она предоставляла недостоверную информацию и допускала нехозяйственные действия.

По словам Цауне, эти обвинения имеют мало общего с рациональным обоснованием и вырваны из контекста. Он считает, что цель данной инициативы - добиться иного политического влияния в администрации самоуправления.

"Не секрет, что существует тесная и единая информационная, политическая поддержка развития этой тактики в Министерстве охраны среды и регионального развития, где пост советника министра занимает депутат Елгавской краевой думы [Мадарс Ласманис ("Для развития/За!")]. Также следует принимать во внимание политическую заинтересованность в уменьшении влияния в думе Елгавского края Крестьянского союза", - заявил Цауне.

Внеочередное заседание думы по требованию семи депутатов планируется созвать в четверг, 23 декабря. В свою очередь утверждение бюджета самоуправления, если депутаты смогут его согласовать, запланировано на январь следующего года.

Как сообщалось, ранее Елгавской краевой думе приходилось неоднократно созывать внеочередные заседания для принятия решений о приостановке полномочий депутатов из-за отсутствия сертификатов "Covid-19". Однако они много раз так и не были приняты из-за отсутствия кворума и по другим причинам.

"Политический жест или саботаж проявляются очень открыто - депутаты уже в который раз подряд "голосуют ногами", отключаясь от конференции во время заседания. Этим они убедительно демонстрируют политический тон, одновременно не позволяя думе соблюдать и выполнять установленные законом требования", - указал Цауне.