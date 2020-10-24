Председателем ЧСР повторно избран Америкс
Foto: LETA

Сегодня на съезде партии "Честь служить Риге" (ЧСР) ее председателем повторно избран депутат Европарламента Андрис Америкс.

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Он переизбран председателем партии на следующие два года. Америкс был единственным кандидатом на эту должность.

После избрания Америкс поблагодарил присутствующих за оказанное ему доверие. Политик подчеркнул, что ЧСР уже представлена в Рижской думе и Европарламенте, но он хочет, чтобы партия была представлена и в Сейме.

Америкс заявил, что партия должна активно искать партнеров для сотрудничества, чтобы принять участие в выборах в Сейм в 2022 году.

Политик считает, что без партнеров участие ЧСР в выборах в Сейм будет невозможно. Ведь партии, избранные в Сейм, получают государственное финансирование, а региональные партии, в том числе ЧСР, - нет. По словам Америкса, эта норма является дискриминирующей.

Кроме того, на сегодняшнем съезде партии было принято решение внести изменения в устав ЧСР, сократив количество членов правления партии с 21 до 15. По словам Америкса, это необходимо для того, чтобы правление партии принимало решения более оперативно и эффективно.

В состав нового правления партии избраны депутаты Рижской думы Юрис Радзевич, Олег Буров, Дайнис Турлайс, Айнар Баштикс, Яков Рафальсон, а также Рудите Лейтена, Марек Гайлитис, Аусма Цимдиня, Наталия Абола, Диана Новицка, Петр Харламов, Агрис Америкс, Айна Крукле и Роман Алиев.

Члены партии также избрали ревизионную комиссию в составе пяти человек.

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LETA

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