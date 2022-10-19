Председателем парламентской фракции "Стабильности" планируется назначить Росликова

Избранная в 14-й Сейм партия "Стабильность" планирует назначить Алексея Рослика председателем своей фракции в парламенте, сообщил агентству LETA будущий депутат.

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В качестве заместителя председателя планируется выдвинуть кандидатуру Светланы Чулковой, отметил политик. По словам Росликова, другие представители партии согласились с этим решением.

На вопрос о высказанных политиками других партий в медиа-пространстве мнениях о том, что представителям "Стабильности" не следует работать в Президиуме Сейма, Росликов заявил, что ему абсолютно все равно, какие партии в нем представлены, главное, чтобы работа шла качественно.

Как сообщалось ранее, на выборах в 14-й Сейм "Новое Единство" получило 26 мандатов, Союз "зеленых" и крестьян и Объединенный список — по 16 мандатов; Национальное объединение — 13 мандатов; "Стабильность" — 11 мандатов. "Прогрессивные" получили 10 мандатов, а "Латвия на первом месте" — девять мандатов.