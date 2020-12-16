Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas; reitingi
Foto: LETA

Председателем Рижской избирательной комиссии на заседании Рижской думы сегодня избран Марис Звиедрис.

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За него проголосовали 39 депутатов, 11 были против, три депутата воздержались.

На пост руководителя столичной избирательной комиссии претендовали также Эдгар Резебергс, Бирута Бера и бывший председатель Центральной избирательной комиссии Арнис Цимдарс.

Прежний председатель Рижской избирательной комиссии Юрис Кокинс после последних выборов в столичную думу получил много критики из-за недостатков и ошибок в организации избирательного процесса. Также СМИ сообщали, что Кокинс при прежнем руководстве думы занимал должность консультанта Rīgas satiksme, за что в течение трех лет получил 75 000 евро.

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LETA

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LETA

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Rīgas satiksme Арнис Цимдарс
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