Представитель LATO: цель визита министра обороны США — символическая поддержка Латвии и Балтии

Цель визита министра обороны США Ллойда Остина в Ригу — символически поддержать Латвию и страны Балтии в целом. Об этом в интервью на Латвийском радио заявила генеральный секретарь Латвийской трансатрантической организации (LATO) Сигита Струберга.

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По ее мнению, этим визитом США в очередной раз демонстрирует, что очень серьезно воспринимает поддержку стран Балтии и единство НАТО.

На просьбу объяснить, почему США считают, что латвийскому обществу нужно регулярно напоминать о готовности США выполнять статью 5 договора о НАТО, Струберга ответила, что целевая аудитория этого конкретного визита, скорее всего, не общественность, а представители высшего уровня власти.

Над тем, чтобы убедить местное общество в Латвии, придется работать нам самим, отметила специалистка, добавив, что данные опросов населения говорят о недостаточном доверии населения к действию 5 статьи.

Струберга пояснила, что если в глазах противника доверие к 5 статье договора НАТО будет потеряно, будет потеряно и отношение к Соединенным Штатам как к сверхдержаве.

Генеральный секретарь LATO добавила, что США заинтересованы в безопасной Европе и в том, чтобы Россия не распространяла свою агрессию на более широкие территории.

Уже сообщалось, что цель визита Остина — подтвердить приверженность США защите всех союзников по НАТО, поддерживая постоянное военное присутствие в Латвии и Балтийском регионе.

В связи с военной эскалацией России у границ Украины и концентрацией российских сил в Белоруссии президент США Джо Байден 22 февраля этого года объявил о решении усилить присутствие США в Европе и отправке в Латвию, Литву и Эстонию военнослужащих и военной техники. Первые американские военные прибыли в Латвию 23 февраля.

В конце прошлого года президент США также подписал акт авторизации национальной обороны, в который включена инициатива безопасности Балтии, предусматривающая выделение 150 млн долларов США на укрепление оборонного потенциала стран Балтии в 2022 году.