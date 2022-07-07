Представитель Минобороны: служба в армии может стать обязательной и для женщин

Граждане Латвии, проживающие в зарубежных странах, также будут призываться в службу национальной обороны, а при выделении соответствующего финансирования служба может быть обязательной и для женщин, сообщил агентству LETA пресс-секретарь Минобороны Каспар Галкин.

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По его словам, речь идет о новом общественном договоре между государством и обществом, который означает, что каждый гражданин должен быть вовлечен в защиту государства. Это участие является одной из важнейших гарантий того, что Латвия не подвергнется российской военной агрессии, поэтому военная служба будет касаться и проживающих за границей граждан призывного возраста.

"Критически важно и то, чтобы в самом основании была устранена условная сегрегация, допускаемая при обязательной воинской службе в советское время и в 1990-е годы, когда на службу призывались те, кто не сумел ее избежать. Латвийское общество должно изменить свое мышление и принять, что служба в армии своей страны — дело чести и долг каждого, как это, например, воспринимают в Финляндии, а не наказание", — сказал Галкин.

Кроме того, опыт показывает, что проживающие за границей граждане, вступившие в Земессардзе, регулярно приезжают на учения.

Хотя в настоящее время Минобороны предлагает ввести обязательную военную службу только для мужчин, не исключается, что при наличии финансирования служба может стать обязательной и для девушек.

Галкин также заявил, что перед тем, как озвучить свое предложение, Минобороны провело углубленные опросы молодых людей, в том числе девушек. Опросы показали, что подавляющее большинство респондентов отрицательно относятся к призыву.

Минобороны планирует использовать современные решения и базы данных, имеющиеся в стране. Также планируется индивидуальный подход к потенциальным кандидатам.

На данный момент неизвестно, какие санкции предложит Минобороны за уклонение от службы, будет ли это административная или уголовная ответственность.

Как сообщалось, Минобороны предложило поэтапное введение всеобщей военной службы в Латвии. В течение пяти лет планируется создать систему, при которой все граждане Латвии мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, а женщины той же возрастной группы на добровольной основе смогут выбирать один из четырех видов службы: армию, Земессардзе, командирские курсы при вузах иди альтернативную службу в органах МВД, Минздрава и Минблага.