Представитель Rīgas ūdens: пью воду из-под крана каждый день — до сих пор живой
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Качество воды в Риге достаточно высоко, чтобы ее можно было пить прямо из-под крана без опасений за собственное здоровье. Впрочем, на качество воды могут существенно влиять коммуникации внутри каждого отдельно взятого дома, рассказал в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" директор технического департамента муниципального предприятия Rīgas ūdens Гатис Краузе.

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По словам Краузе, лаборатория Rīgas ūdens проводит проверки и анализы воды круглые сутки. Для этого создана специальная система мониторинга: каждый день специалисты берут пробы воды в разных точках Риги и проверяют ее качество. Кроме того, за предприятием надзирает и Инспекция по здоровью.

"Если мы бы поставляли воду плохого качества, нас бы закрыли через час. [...] Меня всегда удивляет вопрос, почему люди не пьют воду из-под крана. Я пью ее каждый день — еще живой. Люди, которые застали советское время, помнят, что вода была не очень хорошего качества — везде был хлор. Сейчас хлор используется минимально", — отметил представитель Rīgas ūdens.

Вместе с тем он пояснил, что предприятие отвечает лишь за внешние распределительные водосети. Ухудшить качество воды могут коммуникации отдельно взятого дома, поэтому Краузе призвал следить за качеством воды, своевременно ремонтировать трубы, а фильтры — менять.

"Мы уже привыкли, что вода из крана течет сама собой. Но дорога воды до крана очень длинная — сначала идет водозабор по большим магистральным водопроводам вода поступает в город, затем распределительная сеть, и по уличной сети до дома. Внутри дома есть распределительная сеть на каждую квартиру. [...] Люди думают, что если один раз сделали, больше не надо. Если дом построили 50 лет назад, к вопросу сетей никто больше не возвращается. При большом потреблении качество воды может ухудшаться, поэтому трубы время от времени надо менять", — указал специалист.

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