Представитель RNP: стабильность панелей в "литовках" — известная проблема
Foto: LETA

О проблеме со стабильностью панелей в домах так называемой литовской серии было известно и раньше, поэтому проводятся проверки. Так представитель Rīgas namu pārvaldnieks Крист Лейшкалнс прокомментировал сдвиг панели в доме в Болдерае.

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По его словам, жильцы дома на улице Стурманю пожаловались в RNP на трещины в потолке. Работники RNP, обследовав их, обнаружили сдвиг одной из панелей и вызвали оперативные службы.

Это не первая подобная история. В 2014 году похожая ситуация произошла с жилым домом в Риге. Там засорились водосточные трубы, скопилось много воды на крыше, увеличилась нагрузка, и панель сдвинулась вниз. В этот раз, отмечает Лейшкалнс, признаков повышенной нагрузки не наблюдается.

В ведомстве RNP находится около 500 домов этой серии, и с 2014 года они проверялись, в результате чего было решено укрепить панели в трех домах. Дом на улице Стурманю при прошлой проверке был в полном порядке.

Лейшкалнс заверил, что каждый дом проверяется каждый год, а с учетом новой ситуации дома этой серии проверят дополнительно. Техническое состояние домов в Риге постепенно улучшается, несмотря на то, что в этом году многие ремонтные работы затормозились из-за росты цен на стройматериалы, вызванного войной в Украине.

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