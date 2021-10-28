Представители коалиции в пятницу встретятся с медицинскими организациями
Foto: Valsts kanceleja

После консультаций с формирующими правительство партиями и министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") предложил организовать встречу представителей коалиции и медицинских организаций для установления диалога и поиска решений сложной ситуации в секторе здравоохранения.

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Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев, встреча назначена на завтра, 29 октября.

Сегодня премьер-министр встретился с министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом ("Для развития/За!"), представителями Новой консервативной партии, Национального объединения и партии "Для развития/За!", чтобы обсудить ситуацию в сфере здравоохранения и возможные решения.

По его мнению, Министерству здравоохранения вместе с представителями отрасли следует продолжать работу по увеличению охвата вакцинацией и обеспечению коек и необходимого персонала для пациентов с Covid-19.

Как сообщалось, Латвийское общество врачей (ЛОВ) потребовало отставки министра здравоохранения.

После встречи с ЛОВ Кариньш сообщил, что напряжение между сектором здравоохранения и министром здравоохранения критическое. Он не раскрыл свою позицию в отношении отставки Павлютса, подчеркнув, что планирует провести консультации по этому вопросу с партнерами по коалиции.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Вакцинация Даниэл Павлютс Кришьянис Кариньш
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