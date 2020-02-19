Представители Мисане сообщили, что ее выдача ЮАР временно приостановлена

Кратковременно приостановлена выдача Кристины Мисане для уголовного преследования в Южно-Африканской Республике (ЮАР), сообщила в эфире передачи "Delfi TV с Янисом Домбурсом" сестра Мисане Марите Батрака.

Во время прямой трансляции Батрака получила соответствующее сообщение от датского адвоката Мисане.

Напомним, что 14 февраля Окружной суд Дании принял решение не освобождать обвиняемую в ЮАР в похищении своего ребенка Мисане. Ее намеревались передать властям ЮАР 20 февраля.

По данным Латвийского телевидения, на слушании дела адвокат Мисане представил новые доказательства, чтобы предотвратить выдачу женщины ЮАР. Адвокат подчеркнул, что наказание должно быть соразмерно правонарушению. В свою очередь прокурор заявил, что Мисане опоздала с предоставлением новых доказательств и потребовал, чтобы она как можно скорее была выдана ЮАР.

Кристина Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения. По утверждениям Мисане, он жестоко обращался с ней, дочкой и старшим сыном.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Накануне латвийское правительство поддержало предложение Министерства иностранных дел обратиться по делу Мисане в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Однако нужно иметь в виду, что это дело может рассматриваться годами.

При обращении в ЕСПЧ юристы намерены указать на нечеловеческие условия заключения, возможное сексуальное насилие и пытки в тюрьмах ЮАР, констатированные несколькими неправительственными организациями, заявила министр благосостояния Рамона Петравича в передаче "900 секунд" на телеканала TV3.