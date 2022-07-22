Предупреждают о замедлении движения на подъездах к морю, завтра — пробки под Елгавой из-за концерта Prāta vētra

В жаркую пятницу после обеда водители могут столкнуться с замедлением движения в направлении моря, предупреждает Latvijas Valsts ceļi. В дороге придется провести больше времени. Продолжаются ремонты дорог. А вечером в субботу возможны пробки в направлении Елгавы, где пройдет концерт Prāta vētra.

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Движение замедлится в пригородах Риги и на Рижской окружной дороге. А также в направлениях Бауски, Эргли, Елгавы и Вентспилса, где продолжаются дорожные работы.

Под влиянием жары на асфальтированных дорогах, находящихся в плохом техническом состоянии, а также в места ремонта ям, могут стать скользкими. Особенно осторожными в таких условиях должны быть мотоциклисты, которым также может помешать песок, насыпанный на разлитые участки.

Участников дорожного движения призывают сообщать о таких местах по бесплатному круглосуточному информационному телефону 80005555 , чтобы дорожники могли оперативно обработать пятна скольжения.

Сегодня с 9:30 до 15:30 на Кокнесском шоссе (Р80) на повороте на Огресгалс (13,4 км) движение будет организовано по одной полосе с дорожными знаками и указателями. На участке Даугавпилсского шоссе (А6) от Саласпилса до Икшкиле, а такде на участке Видземского шоссе (А2) от Гаркалне до Сените и на Валмиерском шоссе (А3) возле "Сените" проезжая часть местами сужены и снижена разрешенная скорость движения.

Водителей призывают соблюдать все ограничения движения, установленные на этапах строительства и ремонта, и проявлять осторожность.

Вечером в субботу, 23 июля, движение транспорта может быть ограничено в направлении Елгавы, где состоится концерт группы Prāta vētra. При движении по шоссе Елгава-Далбе (P100) и Елгава-Добеле-Аннениеки (P97) следует ожидать, что после концерта участок улицы Лиелас с мостами через Лиелупе и Дриксу будет закрыт для движения с 23.30 до 00.30.

В национальной дорожной сети строительные работы ведутся более чем на 60 участках по всей Латвии. При планировании поездок водителей призывают ознакомиться с картой строительных работ Latvijas Valsts ceļi на сайте www.lvceli.lv.