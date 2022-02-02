Предупреждение: в реках Курземе повышается уровень воды, возможно затопление некоторых районов

Управление оперативного руководства Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) предупреждает о повышении уровня воды в Ирбе, Рое, Риве и Ужаве, сообщает агентство LETA.

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В службе указали, что поймы и низовья этих рек уже затоплены.

Предупреждение будет в силе до 20 часов четверга, 3 февраля.

VUGD предупреждает, что необходимо соблюдать осторожность при передвижении по территориям, подверженным наводнениям. Находиться на льду очень опасно, уровень воды может резко поменять и начнется ледоход.

Ожидается, что на выходных уровень воды в реках также повысится.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Латвии похолодает, а на выходных на большей части территории страны ожидается оттепель.

Уже в пятницу вечером в Курземе воздух прогреется до 0..+2 градусов. В субботу и воскресенье небольшая оттепель ожидается в центральной части страны.

Возможно, на следующей неделе станет еще теплее. Если прогноз сбудется ожидается очередное наводнение.