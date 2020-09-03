Предвыборная агитация - только на латышском: Сейм направил идею на рассмотрение

Сейм передал на рассмотрение Комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям поправки к закону о предвыборной агитации, запрещающие вести агитацию на любом языке, кроме латышского. За передачу закона на рассмотрение было 47 депутатов, против — 43. Против голосовали "Согласие", "Развитие/За!" и KPV LV.

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Инициатива внести изменение в закон принадлежит Национальному объединению. По мнению авторов, таким образом будет осуществляться норма, согласно которому латышский язык — единственный государственный язык в Латвии.

Нацблок подчеркивает, что в период предвыборной агитации перед последними выборами в Рижскую думу жители много раз выражали недоумение по поводу того, что видят агитацию на иностранном языке.

Новая норма будет распространяться на агитацию на телевидении и радио — общественном и коммерческом, в государственных и муниципальных газетах и журналах, в интернете, а также в помещениях и общественных местах (вне зависимости от того, кому они принадлежат). Ввести поправки планируется с 1 января 2021 года.

"Насколько мне известно, в ЕС единственным государством, где предписана предвыборная агитация на официальном языке, является Болгария, — заявил Delfi юрист, советник фракции Greens/EFA в Европарламенте Алексей Димитров. — За это ее постоянно критикуют. Еще на этапе принятия Избирательного кодекса в 2014 году Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала отказаться от ограничения. После каждых выборов наблюдатели из ОБСЕ напоминают о необходимости отмены. До 2010 года еще более жесткая норма существовала в Турции. Под страхом тюремного заключения до одного года было запрещено использовать другие языки в кампании. Потом норма была пересмотрена — на обязанность "в основном, использовать турецкий язык". Тем не менее, жертвы предыдущих уголовных преследований обратились в Европейский суд по правам человека. И хотя суд признал за государством право на некоторые "разумные" ограничения в использовании языков во время предвыборной кампании, он счел, что абсолютный запрет использовать другие языки вкупе с уголовным санкциями явно нарушил свободу слова. Нет сомнений, что латвийский запрет, если он будет принят в той форме, которая была одобрена сегодня, ждет та же участь".