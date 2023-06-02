Прекращение принудительной аренды: господдержка — будет, но интереса у латвийцев пока нет

Правительство Латвии одобрило заем в размере 30 миллионов евро, который поможет жителям Латвии выкупить земли под многоквартирными домами и избавит их от принудительной земельной аренды. Об этом сообщает LSM со ссылкой на Латвийское радио 1.

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Всего в Латвии насчитывается более трех тысяч многоквартирных домов, которые расположены на так называемых "хозяйских землях" — частных территориях, принадлежащих физическим или юридическим лицам. Жильцы таких домов, а их в Латвии более ста тысяч, помимо квартплаты и коммунальных услуг вынуждены ежемесячно платить и арендную плату землевладельцу.



Чтобы решить эту проблему, правительство Латвии в 2021 году приняло закон о принудительном прекращении этой практики (сформулированной как "совместное владение приватизированными многоквартирными домами"). Закон вступил в силу с 1 января 2023 года.

Землевладельцам предусмотрены компенсации — они будут рассчитываться по кадастровой стоимости земли. Ожидается, что суммы будут весьма велики.

Поскольку денег на выкуп земли у большинства латвийцев нет, Кабинет министров на прошлой неделе одобрил новый заем на общую сумму в 30 млн евро. Эти деньги должны помочь владельцам многоквартирных домов выкупить землю под домом и прекратить отношения принудительной аренды.

"Наша главная задача заключалась в том, чтобы создать работающий механизм для выкупа земли. В отдельных случаях цена отчуждения может быть выше, и тут на помощь и приходит государство: там, где коммерческие банки отказались выдавать заем из-за своей кредитной политики, можно задействовать созданный нами механизм", — пояснила представитель Министерства экономики Байба Цируле.

Чтобы иметь возможность выкупить землю под многоквартирным домом, собственники квартир сначала должны проголосовать за это большинством голосов (50+1), а затем обратиться в муниципалитет. После этого Государственная земельная служба сможет определить цену отчуждения земли в соответствии с ее кадастровой стоимостью.

Как прояснила глава департамента Земельной службы Юдите Миеркалне, владельцы квартир должны будут заплатить за землю, государство же возьмет на себя все административные расходы.

"Владельцы квартир должны будут оплатить только стоимость участка земли под домом. Все остальные расходы и все действия осуществляются Государственной земельной службой, самоуправлением, присяжным судебным приставом, Земельной книгой, и все они осуществляются за счет средств государственного бюджета. [...] В Даугавпилсе сумма, которую один владелец квартиры должен был заплатить за землю, была самой большой — 1700 евро. Может, конечно, быть и более тысячи евро, и двух тысяч евро, если говорить о Риге. Все зависит от того, где находится дом, каков размер участка земли, насколько велико само здание, сколько владельцев квартир будут выкупать землю. Чем больше участок земли и чем меньше владельцев квартир, готовых его выкупить, тем выше будут и затраты", — пояснила Миеркалне.

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Впрочем, пока интерес жителей к выкупу земли пока остается низким — на это указал представитель самоуправления Цесисского края Кришьянис Балтпурвиньш. По его словам, как в самом Цесисе, так и в сельских деревнях общих владений довольно много, однако пока самоуправление получило только два заявления от жителей, желающих выкупить землю.

Финансовое учреждение Altum начнет принимать заявки на выкуп земли в июле и предоставит финансирование, если жители многоквартирного дома не смогут получить кредит в коммерческом банке.