Прекращено дело против предпринимателя, назвавшего мусорник именем Винькеле

В связи с отсутствием состава преступления Государственная полиция прекратила уголовное дело о клевете, возбужденное против предпринимателя Арнольда Бабриса по заявлению бывшего министра здравоохранения Илзе Винькеле, пишет Diena. Ранее экс-министр обратилась в полицию в связи с проведенным в начале этого года мероприятием "Заезд свободы" против связанных с пандемией ограничений, в котором фигурировала бочка с надписью "Мусорник Винькеле".

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9 января в Екабпилсском участке Земгальского регионального управления Госполиции было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 157 Уголовного закона о том, что в социальной сети "Facebook" был показан сюжет, оскорбляющий Винькеле.

Как свидетельствуют документы, на заявление министра полиция отреагировала мгновенно — заявление Винькеле было подано в день заезда, а уголовный процесс начат сразу же без обычной ведомственной проверки. В своем заявлении Винькеле рассказала об упомянутом сюжете, который сопровождался комментариями о ее политических похоронах.

Однако позже в ходе полицейского опроса экс-министр заявила, что не имеет претензий, и произошедшее никак не повредило ей, а заявление было подано просто из-за обиды и из-за того, что "в течение последнего года она работала в условиях повышенного стресса и перегрузки".