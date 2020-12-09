Премьер: без плана доступности вакцин от Covid-19 страна может оказаться в трагической ситуации
Foto: Paula Čurkste/LETA

Если в Латвии своевременно не будет разработан план доступности вакцин от Covid-19, страна может оказаться в трагической ситуации, когда вакцины уже доставлены или могут поступить, но не разработана цепочка их распространения, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Он подчеркнул, что пока получил от Минздрава лишь общую стратегию, но все еще ждет четкого плана, как будут храниться и доставляться вакцины, как будет информироваться население, кто будут вести учет и администрировать вакцинацию.

"Я настоятельно жду этот план", - подчеркнул Кариньш.

Госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко ранее сообщила, что вопросы логистики в связи с вакцинацией решаются, как и то, где и кем она будет проводиться. По ее словам, вакцинация может проводиться в больницах, а также рассматривается вопрос о "мобильной вакцинации", то есть выездах в трудовые коллективы и центры социального ухода. Также планируется использовать уже имеющиеся кабинеты вакцинации.

По прогнозам директора Государственного агентства лекарств Свена Хенкузенса, в конце этого года или начале следующего доступность вакцин от Covid-19 в Латвии будет очень низкой - до 20 000 доз, а в период с февраля по март планируется получить еще 100 000 доз. Широкая вакцинация населения может начаться во втором квартале будущего года.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Кришьянис Кариньш
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