Премьер: будет непростительно, если окажется, что в процессе выбора вакцин от Covid-19 имело место лоббирование

Премьер-министр Кришьянис Кариньш выразил недоумение, почему при выборе вакцин от Covid-19 их количество не было распределено пропорционально по числу производителей. Будет непростительно, если окажется, что в процессе выбора вакцин имело место лоббирование, заявил премьер в интервью газете Latvijas Avize.

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"Латвии изначально было доступно всего 97 000 доз (вакцины производства Pfizer и BioNTech, — прим. ред.), и меня это очень смущает, потому что возникают подозрения в том, что представитель Латвии отказался от большего количества вакцин, хотя вопрос об отказе мы в правительстве не рассматривали. Если учесть, что вначале Европейский союз договорился о поставках 300 млн доз вакцин BioNTech"/"Pfizer, для Латвии с ее численностью населения 97 000 доз — непропорционально маленький объем", — выразил недоумение глава правительства.

Кариньш считает, что это неудовлетворительный результат, поэтому, узнав о том, что ЕС договорился с производителем о поставках еще 300 млн доз вакцин, он позвонил президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы узнать, можно ли получить дополнительное количество вакцин. Правительство в пятницу вечером на внеочередном заседании постановило подать заявку на все доступное Латвии количество вакцин BioNTech/Pfizer — до 1,4 млн доз.

На вопрос, будет ли проводиться расследование, чтобы выяснить и привлечь к ответственности людей, которые, возможно, виноваты в некорректном заказе вакцин, премьер ответил, что у него нет об этом официальной информации, однако, зная о том, что ЕС договорился о поставках 300 млн вакцин BioNTech/Pfizer, из которых Латвия запросила всего около 100 000 доз, ему кажется, что тут "что-то не в порядке".

"Скорее всего, кто-то принял решение, что этой вакцины нужно просить меньше, потому что ее нужно хранить при очень низкой температуре, кроме того, ввести ее не так просто, потому что нужно разбавлять физиологическим раствором. Министр здравоохранения постарается выяснить, почему возникла такая ситуация", — заявил Кариньш.