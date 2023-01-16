Премьер допускает в будущем новое правовое регулирование для охраны границы с Белоруссией

Премьер-министр Кришьянис Кариньш допускает, что в будущем придется разработать новое правовое регулирование для административной территории латвийско-белорусской границы.

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Во вторник в повестку дня правительства включен доклад о необходимых изменениях в регулировании, затрагивающем административные территории вблизи латвийско-белорусской и латвийско-российской границы. Ранее Министерство юстиции предложило больше не объявлять чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе, но Министерство внутренних дел (МВД) считает, что ее необходимо продлить.

Премьер-министр отмечает, что ситуация на латвийско-белорусской границе не меняется уже почти полтора года, мигранты по-прежнему регулярно пытаются нелегально пересечь внешнюю границу Европейского союза (ЕС).

Премьер-министру не кажется, что ситуация на латвийско-белорусской границе изменится, и есть основания полагать, что необходимо более долговременное правовое регулирование, которое было бы не чрезвычайным, а "обычным". Такое регулирование еще не разработано, поэтому, вероятно, чрезвычайную ситуацию на границе придется продлить, сказал Кариньш журналистам сегодня после заседания коалиции.

Лидер парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс отметил, что в августе была предотвращена 301 попытка незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а в декабре таких попыток было уже более 1000. Поэтому "Объединенный список" поддерживает предложение МВД о продлении чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе еще как минимум на три месяца с 10 февраля.